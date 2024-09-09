Россиянам с древними кухнями в хрущевках посоветовали не расстраиваться

Дизайнер Тычино дала советы по обустройству маленькой кухни

Россиянам с маленькими древними кухнями в хрущевках не стоит расстраиваться, поскольку существует множество способов их оформить. Об этом «ТутНовости» рассказала дизайнер Юлия Тычино.

Для начала рекомендуется обновить стены кухни. Дизайнер посоветовала приобрести качественные однотонные обои, при этом следует избегать экстремальных или слишком темных оттенков. Далее следует купить либо самим сконструировать мебель, которая была бы очень компактной. Например, в кухню идеально «впишутся» стол с прячущейся крышкой или барная стойка.

Также дизайнер посоветовала приобрести новомодный светильник в стиле минимализм, отказавшись от идеи вешать на кухне витиеватые люстры с вычурными плафонами.

Ранее дизайнер Юлия Тычино посоветовала не использовать кричащие цвета для оформления батарей.