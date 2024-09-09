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15:12, 9 сентября 2024Экономика

Россиянам с древними кухнями в хрущевках посоветовали не расстраиваться

Дизайнер Тычино дала советы по обустройству маленькой кухни

Фото: Виталий Безруких / РИА Новости

Россиянам с маленькими древними кухнями в хрущевках не стоит расстраиваться, поскольку существует множество способов их оформить. Об этом «ТутНовости» рассказала дизайнер Юлия Тычино.

Для начала рекомендуется обновить стены кухни. Дизайнер посоветовала приобрести качественные однотонные обои, при этом следует избегать экстремальных или слишком темных оттенков. Далее следует купить либо самим сконструировать мебель, которая была бы очень компактной. Например, в кухню идеально «впишутся» стол с прячущейся крышкой или барная стойка.

Также дизайнер посоветовала приобрести новомодный светильник в стиле минимализм, отказавшись от идеи вешать на кухне витиеватые люстры с вычурными плафонами.

Ранее дизайнер Юлия Тычино посоветовала не использовать кричащие цвета для оформления батарей.

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      Мария Черкасова
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