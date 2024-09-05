Россиян призвали не красить батареи в необычные цвета

Дизайнер Тычино призвала не красить батареи в яркие цвета

Радиатор отопления не стоит красить в яркие цвета, иначе он может испортить интерьер. Об этом «ТутНовости» рассказала дизайнер Юлия Тычино.

Чугунную батарею можно сделать интересным акцентом интерьера, если перекрасить ее в модный оттенок. Если же использовать для этого «кричащие» цвета, из акцента радиатор превратится в вечный раздражитель.

Прежде чем решить, каким цветом красить батарею, нужно подумать, с чем будет сочетаться оттенок. По словам эксперта, в помещении должна быть как минимум одна деталь в тон радиатору. Дизайнер также отметила, что декоративный экран или драпировка могут быть уместны только в том случае, если сочетаются с остальным интерьером.

Дизайнер также посоветовала не ставить радиатор за глухими поверхностями — например, мебелью или стеклянным экраном, — поскольку это нарушает правила эксплуатации.

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