Россиянам рассказали о резком падении цен в отелях на черноморских курортах

РСТ: цены в отелях на черноморских курортах России упадут на 50-60 процентов

Цены в некоторых отелях на черноморских курортах России и Абхазии с конца сентября упадут на 50-60 процентов. О резком снижении стоимости отдыха на этих популярных направлениях рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

По данным платформы для отелей Travelline, летом 2024 года средняя цена проживания в отелях Краснодарского края составляла 10,1 тысячи рублей в сутки, а в Крыму — 8,8 тысячи рублей. Тем временем в начале октября неделя в трехзвездочном «Сочи Парк Отеле» обойдется в 64,6 тысячи рублей на двоих с завтраками, а с трехразовым питанием — от 78,4 тысячи рублей. Уточняется, что это как минимум на 20 процентов дешевле, чем в июле.

Кроме того, как пишет источник, неделя в крымском трехвездочном отеле «Империал 2011» с завтраками обойдется туристам от 38,2 тысячи рублей на двоих, а в четырехзвездочном «Ялта-Интурист» — от 72 тысяч рублей на двоих.

Еще более серьезные осенние скидки предлагают отели Абхазии. Так, «Абаата Пицунда» в конце сентября снижает цены на 55 процентов, в начале октября — на 20 процентов при размещении в стандартном номере и на 65 процентов — при размещении в улучшенном номере.

Ранее в Ассоциации туроператоров России отметили, что отдохнуть в Турции с максимальной экономией в бархатный сезон можно во второй половине октября. Наиболее оптимальные даты вылета — с 14 по 25 число.

