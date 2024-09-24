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14:35, 24 сентября 2024Силовые структуры

Россиянин с топором и ножом устроил дебош на балконе и попал на видео

В Москве росгвардейцы задержали мужчину, устроившего дебош на балконе

В Москве росгвардейцы задержали 53-летнего местного жителя, устроившего дебош на балконе. Происшествие попало на видео, которым с «Лентой.ру» поделились в ведомстве.

На кадрах видно, как мужчина с топором и ножом прыгал по ограждениям на балконе, размахивая оружием.

В Росгвардии рассказали, что их вызвали перепуганные соседи. Сотрудники ведомства оцепили территорию, блокировали все возможные пути отхода нарушителя и начали с ним переговоры. В это время москвич пытался нанести себе увечья ножом, тогда силовики его обезвредили. В результате мужчину задержали и доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Ранее в Москве задержали мужчину, который гулял с ножом на детской площадке.

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