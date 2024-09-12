Гулявшего с ножом по детской площадке мужчину задержали в Москве

В Москве задержали мужчину, гулявшего с ножом по детской площадке

В Москве росгвардейцы задержали мужчину, который разгуливал с ножом по детской площадке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Росгвардии.

По данным ведомства, все произошло на Варшавском шоссе. Экипаж Росгвардии получил информацию о неизвестном с ножом на детской площадке. Прибыв на место, сотрудники заметили мужчину, распивавшего спиртные напитки и имевшего при себе холодное оружие. Росгвардейцы задержали его при попытке скрыться.

Задержанным оказался 35-летний житель Кировской области. При разговоре с сотрудниками Росгвардии он не смог объяснить причину своего поведения. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Ранее в подмосковных Люберцах росгвардейцы задержали хулигана, который пришел в магазин с двумя кухонными ножами в руках.