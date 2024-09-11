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13:37, 11 сентября 2024Силовые структуры

Задержание росгвардейцами хулигана с ножом в магазине попало на видео

В Люберцах росгвардейцы задержали мужчину за хулиганство в магазине

В подмосковных Люберцах росгвардейцы задержали подозреваемого в хулиганстве в магазине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве, предоставив видео инцидента.

На кадрах, мужчина с ножом заходит в супермаркет, затем сотрудники федеральной службы обыскивают его и задерживают.

По данным Росгвардии, подозреваемый пришел в магазин, планируя совершить кражу. Однако его заметили и прогнали. Тогда мужчина вернулся спустя время уже с двумя кухонными ножами в руках. Администратор супермаркета сразу вызвал правоохранителей.

Хулигана поймали и доставили в отдел полиции. Предположительно, он был пьян. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее стало известно, что в Москве задержан 56-летний местный житель, который угрожал саблей компании молодых людей.

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      Екатерина Кашурникова
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