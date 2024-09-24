Россиянин выставил на продажу памятник культурного наследия XIV века

Житель Северной Осетии выставил на продажу усадьбу XIV века

Житель Северной Осетии выставил на продажу памятник культурного наследия, не имея на него никаких прав. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным издания, россиянин каким-то образом завладел землей вместе с усадьбой Балаовых. Позже мужчина дал объявление о продаже здания приблизительно XIV века за пять миллионов рублей.

Предложением заинтересовался республиканский комитет по культурному наследию. В свое оправдание продавец объявил, что ничего не знал о статусе территории.

Властям предстоит разобраться, как ему удалось приобрести данный объект.

Ранее сообщалось, что россиянин выставил на продажу новый редкий внедорожник, который простоял в его гараже 16 лет.