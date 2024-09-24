Россиянин выставил на продажу памятник культурного наследия XIV века

Житель Северной Осетии выставил на продажу памятник культурного наследия, не имея на него никаких прав. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
По данным издания, россиянин каким-то образом завладел землей вместе с усадьбой Балаовых. Позже мужчина дал объявление о продаже здания приблизительно XIV века за пять миллионов рублей.
Предложением заинтересовался республиканский комитет по культурному наследию. В свое оправдание продавец объявил, что ничего не знал о статусе территории.
Властям предстоит разобраться, как ему удалось приобрести данный объект.
Ранее сообщалось, что россиянин выставил на продажу новый редкий внедорожник, который простоял в его гараже 16 лет.