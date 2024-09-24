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17:10, 24 сентября 2024Ценности

Россиянкам назвали самые модные головные уборы на осень

Стилист Носкова назвала береты и кепки самыми модными головными уборами на осень

Фото: PxHere

Стилист и модный эксперт Алена Носкова назвала россиянкам самые модные головные уборы на осень. Соответствующий материал появился на сайте «Москва 24».

По словам собеседницы издания, в текущем сезоне в тренде множество интересных моделей. Она посоветовала обратить внимание на береты, которые можно сочетать как с классическими юбкой-карандашом и жакетом, так и расслабленными оверсайз-свитером и джинсами.

Помимо этого, Носкова предложила носить стильные кепки из экокожи, вельвета или принтованные. «А еще в этом сезоне на подиумах и в магазинах появилось много кепи: трех-, пяти-, восьмиклинки, "парижанки", "колокола". Актуальные варианты — бархатные, шерстяные, твидовые и меховые», — дополнила стилист.

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Специалистка рассказала, что в моду также вошли широкополые шляпы из фетра, шерсти или других плотных тканей. Также Носкова порекомендовала присмотреться к капорам, панамам, косынкам и платкам.

В заключение эксперт раскрыла тренд на шапки «барашки» в бежевом, коричневом, сером оттенках. Данные изделия будут удачно сочетаться с пуховиками или пальто из овечьей шерсти, подытожила эксперт.

Ранее в сентябре россиянкам перечислили самые устаревшие куртки. По словам стилиста Ольги Воробьевой, в 2024 году наиболее устарела удлиненная парка. Однако эксперт уточнила, что данную модель можно носить со спортивным костюмом и угги на загородных прогулках.

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      Екатерина Ештокина
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