Алаудинов: до фронта доходит лишь один процент вооружения из-за воровства в ВСУ

До фронта доходит лишь один процент вооружения из-за воровства в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Детали о вооружении и технологических возможностях украинских войск раскрыл командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов в эфире «Соловьев Live».

Алаудинов заявил, что украинские солдаты очень плохо экипированы, что свидетельствует, по его мнению, о массовой коррупции в рядах ВСУ. По его словам, украинские солдаты сражаются в основном автоматами Калашникова, а из припасов у них — «по две консервные банки и вода».

«Воровство идет такими темпами — 1 процент на передовую, 99 процентов в карман», — заявил российский генерал.

Бои в Курской области ведутся с 6 августа. Ранее Алаудинов заявлял, что ВСУ использовали более 200 танков и свыше 400 бронемашин при вторжении в Курскую область. По данным военных корреспондентов, среди них были немецкие танки Leopard и боевые машины пехоты Marder.