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10:35, 24 сентября 2024Забота о себе

Селена Гомес ответила на критику после признания в неспособности родить

Певица Селена Гомес заявила, что рассказала о своем бесплодии ради других женщин

Фото: Rocco Spaziani / Globallookpress.com

Американская певица, автор песен, актриса, продюсер и предпринимательница Селена Гомес ответила на критику, с которой столкнулась после признания в неспособности самостоятельно выносить и родить ребенка. 32-летнюю артистку цитирует издание People.

«Я искренне верю, что есть сила в том, чтобы быть уязвимой и просить о помощи. Это не зазорно», — заявила она на одном из недавних светских мероприятий.

По словам певицы, она рассказала о своем бесплодии ради других женщин. «Я хочу защищать права женщин и именно поэтому делюсь этой информацией. Мне нравится быть честной, потому что каждая женщина проходит через что-то подобное», — рассказала Гомес.

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Ранее Гомес сообщила, что у нее много медицинских проблем, которые могут поставить под угрозу ее жизнь и жизнь ребенка. При этом исполнительница отметила, что все равно планирует однажды стать матерью — она рассматривает варианты усыновления ребенка или рождения детей с помощью суррогатной матери.

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      Александра Лисица
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