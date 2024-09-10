Селена Гомес заявила о невозможности родить детей

Певица Селена Гомес заявила, что не сможет родить детей

Певица и актриса Селена Гомес заявила, что не сможет самостоятельно родить детей из-за проблем со здоровьем. Ее цитирует Vanity Fair.

«Я никогда этого не говорила, но, к сожалению, я не могу выносить своих детей. У меня много медицинских проблем, которые могут поставить под угрозу мою жизнь и жизнь ребенка. Это долго подавляло меня», — поделилась артистка.

При этом исполнительница отметила, что все равно планирует однажды стать матерью — Гомес рассматривает варианты усыновления ребенка или рождения детей с помощью суррогатной матери.

Ранее Селена Гомес официально стала миллиардером.