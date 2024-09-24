Сгоревшую в российском городе избу 1819 года восстановят по старым фото

Сгоревшую в Костроме избу 1819 года восстановят по старым фото

Избу, которая сгорела в российском городе в 1819 году, восстановят по старым фото. Об этом рассказали на новостном портале «Новости 44».

По информации инспекции по охране ОКН Костромской области, памятник архитектуры восстановят с нуля после пожара, который случился в 2000-х. Реставраторы подчеркнули, что упомянутое здание является «интересным образцом деревянной архитектуры XIX века, выполненным в стиле классицизма и отличавшимся своеобразным декором с народными мотивами».

Уточняется, что историческое здание получит несущие стены и крышу. Кроме того, его обошьют деревом и по фотографиям воссоздадут деревянные наличники на окнах.

В мае ученые решили восстановить внешний вид жителей Екатеринбурга XVIII века. Эксперты планировали провести антропологическую реконструкцию внешности горожан.