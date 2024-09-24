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20:20, 24 сентября 2024Моя страна

Сгоревшую в российском городе избу 1819 года восстановят по старым фото

Сгоревшую в Костроме избу 1819 года восстановят по старым фото

Фото: В. Красноперов / РИА Новости

Избу, которая сгорела в российском городе в 1819 году, восстановят по старым фото. Об этом рассказали на новостном портале «Новости 44».

По информации инспекции по охране ОКН Костромской области, памятник архитектуры восстановят с нуля после пожара, который случился в 2000-х. Реставраторы подчеркнули, что упомянутое здание является «интересным образцом деревянной архитектуры XIX века, выполненным в стиле классицизма и отличавшимся своеобразным декором с народными мотивами».

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Уточняется, что историческое здание получит несущие стены и крышу. Кроме того, его обошьют деревом и по фотографиям воссоздадут деревянные наличники на окнах.

В мае ученые решили восстановить внешний вид жителей Екатеринбурга XVIII века. Эксперты планировали провести антропологическую реконструкцию внешности горожан.

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      Екатерина Ештокина
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