Ученые решили восстановить внешний вид жителей Екатеринбурга XVIII века

Ученые с Урала решили восстановить облик жителей Екатеринбурга XVIII века

Сотрудники Уральского федерального университета (УрФУ) решили восстановить внешний вид жителей Екатеринбурга XVIII века. Об этом пишет издание «Родина».

Так, эксперты намерены провести антропологическую реконструкцию внешности жителей города. Известно, что во время реконструкций местных улиц были вскрыты старейшие кладбища, вследствие чего специалисты смогут восстановить облик нескольких женщин и мужчин.

По мнению ученых, отсутствие знаний о людях, которые жили в Екатеринбурге, связано с тем, что переписи населения не были всеобщими и проводились раз с 15-20 лет. Кроме того, учитывали только мужское население, платившее налоги, и изредка детей. При этом женщин не учитывали совсем.

«На сегодня в литературе нет даже точных данных о численности населения Екатеринбурга, его половозрастной и социальной структурах. У нас есть результаты семи различных переписей за этот период, данные по которым мы попытаемся систематизировать и проанализировать, выявить для начала динамику населения», — рассказал заведующий лабораторией эдиционной археографии УрФУ Дмитрий Редин.

Ранее в мае в России нашли новый способ лечения туберкулеза. Исследователи работали над новым химическим соединением вместе с коллегами из Индии. За время лабораторных испытаний вещество показало способность снижать рост болезнетворных бактерий.

