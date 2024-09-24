Следователь отпустил арестованного участника конфликта у офиса Wildberries

Baza: арестованный участник конфликта у Wildberries Коноплев вышел на свободу

Обвиняемые по делу о стрельбе у офиса Wildberriеs попросили отправить их на СВО

Начало событий в новости Обвиняемые по делу о стрельбе у офиса Wildberriеs попросили отправить их на СВО

Следователь освободил из-под стражи бизнесмена Игоря Коноплева, арестованного на два месяца за участие в вооруженном конфликте у головного офиса Wildberries в центре Москвы. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, коммерсант вышел на свободу на следующий день после того, как суд отправил его в СИЗО.

Настоящие фамилия и имя Коноплева — Идрис Балатбаев, у него сеть кофеен. Он сейчас находится дома. Изменился ли его процессуальный статус по уголовному делу, не сообщается.

Ранее сообщалось, что обвиняемые по делу о стрельбе у офиса Wildberriеs начали подавать заявления о заключении с ними контрактов на участие в СВО.

Нападение на головной офис Wildberries произошло утром 18 сентября в центре Москвы. В результате вооруженного конфликта пострадали семь человек, в том числе двое правоохранителей, которые приехали на вызов. Участников нападения задержали, среди них оказался и муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав. Ему предъявили обвинения по четырем уголовным статьям.