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12:05, 24 сентября 2024Силовые структуры

Обвиняемые по делу о стрельбе у офиса Wildberriеs попросили отправить их на СВО

«Ъ»: фигуранты дела о нападении на офис Wildberriеs хотят отправиться на СВО

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Обвиняемые по делу о стрельбе около центрального офиса Wildberriеs в Москве начали подавать заявления о заключении с ними контрактов на участие в СВО. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По его данным, фигуранты дела обжаловали свои аресты и вместе с этим попросили отправить их в зону СВО. Уточняется, что препятствий для прохождения воинской службы у них нет.

Нападение на головной офис Wildberries произошло утром 18 сентября в центре Москвы. В результате вооруженного конфликта пострадали семь человек, в том числе двое правоохранителей, которые приехали на вызов. Участников нападения задержали, среди них оказался и муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав. Ему предъявили обвинения по четырем уголовным статьям.

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      Илона Палей
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