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08:50, 24 сентября 2024Силовые структуры

Сослуживцев арестованного экс-адвоката Пашаева вызвали в Москву как свидетелей

Трех сослуживцев экс-адвоката Пашаева вызвали в Москву как свидетелей

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Как минимум трех сослуживцев бывшего адвоката Эльмана Пашаева, арестованного по обвинению в мошенничестве, вызвали из их подразделения в Москву для проведения следственных действий. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, сослуживцы выступят в деле в качестве свидетелей. Днем ранее следствие опрашивало одного из командиров Пашаева.

О задержании экс-адвоката стало известно 17 сентября. Дело против него возбудили по заявлению мужа блогера Елены Блиновской Алексея после того, как он передал более 45 миллионов рублей Пашаеву, который обещал освободить из СИЗО его жену и замять уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.

18 сентября Пашаева арестовали на два месяца, он обжаловал это решение.

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      Илона Палей
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