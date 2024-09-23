Арестованный за аферу бывший адвокат Пашаев подал жалобу

Экс-адвокат Пашаев обжаловал свой арест по делу о мошенничестве

Бывший адвокат Эльман Пашаев, отправленный в СИЗО по уголовному делу об особо крупном мошенничестве, подал жалобу на решение о своем аресте. Об этом сообщает ТАСС.

Апелляционную жалобу зарегистрировал Московский гарнизонный военный суд, который избрал юристу меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

О задержании Пашаева стало известно 17 сентября. Его подозревают в мошенничестве на сумму свыше 45 миллионов рублей.

Дело против него возбудили по заявлению мужа блогера Елены Блиновской Алексея после того, как он передал более 45 миллионов рублей экс-адвокату, который обещал освободить из СИЗО его жену и замять уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.