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11:31, 24 сентября 2024Бывший СССР

Стало известно о грядущем громком заявлении премьера Грузии

Formula: премьер Грузии Кобахидзе может анонсировать договор о ненападении
Ираклий Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе. Фото: David Dee Delgado / Reuters

Стало известно, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе грядущего выступления на Генеральной Ассамблее ООН 25 сентября может анонсировать договор о ненападении с Абхазией и Южной Осетией. О грядущем громком заявлении сообщает издание Formula.

Реализация договора позволит сделать правительства Абхазии и Южной Осетии его полноправными сторонами. Это расширит их признание как государств на международной арене. До этого правительство Грузии негативно относилось к подобным документам.

Ранее основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил о том, что Тбилиси найдет в себе силы извиниться перед осетинами за войну 2008 года, которую развязал бывший грузинский президент Михаил Саакашвили.

Саакашвили, в свою очередь, назвал извинения «прямой капитуляцией перед Россией». Кроме того, он считает, что нынешнее правительство Грузии таким образом готовится признать независимость Южной Осетии и Абхазии.

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      Сергей Болиев
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