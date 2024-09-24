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13:45, 24 сентября 2024Ценности

Стилист Рогов предсказал россиянкам необычный тренд

Стилист Александр Рогов предсказал россиянкам популярность худи поверх платья

Фото: photoDiod / Shutterstock / Fotodom

Стилист Александр Рогов предсказал россиянкам необычный тренд. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, который насчитывает 163 тысячи человек.

По словам эксперта, в предстоящих сезонах популярными станут парка, рабочая куртка или худи, надетые поверх вечернего или коктейльного платья.

«По-моему, очень реалистичный и жизненный тренд. Я думаю, что многие из вас хоть раз в жизни надевали поверх шикарного платья неподходящую, но зато теплую или удобную верхнюю одежду. Накинули и побежали — немного Керри Брэдшоу вайб», — подписал специалист.

В марте Тейлор Свифт вернула в моду популярную в 2000-х вещь. Речь шла о мини-юбке с блестящими пайетками.

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      Екатерина Ештокина
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