Толстому коту Крошику нашли «царский трон»

Ветеринары нашли пермскому коту Крошику гигантский лоток

Ветеринары нашли для толстого кота Крошика, спасенного волонтерами в Перми, гигантский лоток. Об этом специалисты сообщили в Telegram-канале «Мысли реабилитолога».

«Нашли лоток для Крошика, чтобы попа влезла и заходить было не сложно», — говорится в подписи к снимкам, на которых сравнивается лоток обычного размера и новым лотком Крошика. Второй в шутку назвали царским троном для мировой звезды.

Ранее специалисты поделились видео, на котором спасенный кот приходит спа-процедуры. Каждое утро толстому рыжему коту моют пузо, а затем вычесывают шерсть. После этого Крошика ждет прием пищи, порции отмеряют с помощью кухонных весов, так как кот на строгой диете.

Пермский кот раньше жил в подвале больницы. Сердобольные сотрудники лечебного заведения активно подкармливали животное кошачьими консервами и остатками еды из столовой, из-за чего он сильно растолстел и не мог самостоятельно передвигаться.