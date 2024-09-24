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15:57, 24 сентября 2024Моя страна

Толстому коту Крошику нашли «царский трон»

Ветеринары нашли пермскому коту Крошику гигантский лоток

Фото: Telegram-канал «Мысли реабилитолога. VetRehab~DogMas»

Ветеринары нашли для толстого кота Крошика, спасенного волонтерами в Перми, гигантский лоток. Об этом специалисты сообщили в Telegram-канале «Мысли реабилитолога».

«Нашли лоток для Крошика, чтобы попа влезла и заходить было не сложно», — говорится в подписи к снимкам, на которых сравнивается лоток обычного размера и новым лотком Крошика. Второй в шутку назвали царским троном для мировой звезды.

Ранее специалисты поделились видео, на котором спасенный кот приходит спа-процедуры. Каждое утро толстому рыжему коту моют пузо, а затем вычесывают шерсть. После этого Крошика ждет прием пищи, порции отмеряют с помощью кухонных весов, так как кот на строгой диете.

Пермский кот раньше жил в подвале больницы. Сердобольные сотрудники лечебного заведения активно подкармливали животное кошачьими консервами и остатками еды из столовой, из-за чего он сильно растолстел и не мог самостоятельно передвигаться.

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      Варвара Кошечкина
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