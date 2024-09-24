ЦБ разрешат определять валюты для вкладов в уставный капитал российских банков

Госдума одобрила право ЦБ определять валюты для оплаты уставного капитала банков

Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий совету директоров Банка России ежегодно определять иностранные валюты, которые могут быть внесены в оплату уставного капитала кредитных организаций, страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов. Об этом сообщает ТАСС.

Документ ранее внесла на рассмотрение нижней палаты российского парламента группа депутатов и сенаторов. Целями в пояснительной записке к нему были названы повышение инвестиционной привлекательности российского финансового рынка для нерезидентов из дружественных стран, дедолларизация экономики, снижение негативного воздействия на курс рубля, а также создание дополнительных условий для перехода к использованию российской валюты и валют отдельных стран — торговых партнеров РФ в трансграничных расчетах ради снижения санкционных рисков.

В перечне валют, которые могут войти в соответствующий список, указаны валюты членов ЕАЭС (Армения, Киргизия, Казахстан, Белоруссия), участников БРИКС, включая китайский юань, который допустим для использования и сейчас, а также таких стран как Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, Эфиопия. Предполагается, что решением регулятора на фоне рисков, связанных с формированием капиталов банков в долларах и евро, можно будет ограничивать полностью или в определенной доле внесение вкладов в уставный капитал финансовых организаций в валюте недружественных государств.

Ранее стало известно, что чистая прибыль российских банков выросла в августе сразу на 42 процента, до 435 миллиардов рублей. Это произошло в связи с валютной переоценкой длинной открытой валютной позиции (примерно 130 миллиардов рублей против 16 миллиардов рублей), которая объясняется ослаблением национальной валюты к евро и доллару.