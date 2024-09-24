Московский ЦСКА подпишет экс-игрока «Барселоны» Миралема Пьянича

Московский ЦСКА подпишет экс-игрока «Барселоны», полузащитника из Боснии и Герцеговины Миралема Пьянича. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации журналиста, 25 сентября хавбек должен пройти медосмотр, после чего будет подписан контракт на год с возможностью пролонгации еще на год. Ожидается, что зарплата боснийца составит миллион евро за сезон и может быть дополнена бонусами за хорошую игру.

Последней командой Пьянича была «Шарджа» из ОАЭ, которую он покинул в июле. Также на клубном уровне футболист играл за «Барселону», «Ювентус», «Бешикташ», «Рому», «Лион» и «Мец».

С 2008 года Пьянич выступает за сборную Боснии и Герцеговины. Всего за национальную команду он провел 115 матчей, забив 17 мячей и сделав 29 результативных передач.