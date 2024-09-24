У прилетевшего из Дубая в Москву мужчины нашли масонский знак в вещах

Таможенники в Москве обнаружили масонский знак у прибывшего из ОАЭ пассажира

Таможенники в московском аэропорту Домодедово обнаружили в вещах прибывшего из ОАЭ пассажира масонский знак. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС).

Отмечается, что сотрудники авиагавани нашли в кармане куртки и в одном из ботинок прилетевшего из Дубая мужчины старинные монеты. Пассажир сообщил, что купил их на рынке в Йоханнесбурге (ЮАР) для личной коллекции и считал, что товар декларированию не подлежит.

Позже выяснилось, что среди 78 старинных монет XVIII–XX веков был и масонский знак Королевского ордена Шотландии. «Специалисты установили, что 62 монеты отчеканены в середине ХХ века в Великобритании, ЮАР, ОАЭ, Мозамбике и других странах», — говорится в сообщении.

Оставшиеся 16 монет, изготовленные из серебра и меди, признаны культурной ценностью. По данным ФТС, для их ввоза требуется разрешение Минкультуры России. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 226.1 («Контрабанда культурных ценностей») УК РФ.

Ранее россиянка приехала из Стамбула с надкушенной шоколадкой с наркотиками и попалась в аэропорту Санкт-Петербурга. 25 июля 38-летняя Ольга прилетела в авиагавань Пулково и была задержана во время прохождения «зеленого коридора».