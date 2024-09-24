В Белом доме заявили о сохранении запрета на удары вглубь РФ

Кирби: США пока сохраняют запрет на удары вглубь РФ американским оружием

США пока сохраняют запрет на удары вглубь РФ американским оружием, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Его слова приводит РИА Новости.

Кирби уточнил, что американский лидер Джо Байден не поменял решения по этому вопросу. «Президент последователен в том, что наша политика в отношении дальних ударов заключается в том, что предоставляемые США вооружения не должны использоваться против целей в России», — подчеркнул он.

В ходе выступления в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент США пообещал, что американские власти не прекратят оказывать поддержку Украине. Он подчеркнул, что Вашингтон не отвернется от Киева, пока там не добьются устойчивого и справедливого мира.