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22:50, 24 сентября 2024Мир

В Британии предупредили о судьбе украинцев в Европе

The Guardian: огромное число украинских беженцев в Европе могут стать бездомными

Фото: Unsplash

Огромное число украинских беженцев, находящихся в Европе, могут оказаться на улице. Об этом написала газета The Guardian.

По данным исследователей, конфликт на Украине нанес колоссальный ущерб гражданам страны. Так, более трех с половиной миллионов человек стали внутренне перемещенными лицами с начала кризиса.

«Многие из 6,2 миллиона украинских беженцев в Европе также находятся под угрозой оказаться бездомными», — отметило издание.

Ранее на Украине предрекли миграцию сотен тысяч жителей за границу. В 2024-2025 годах страну покинут около 700 тысяч жителей из-за проблем с электричеством, заявил Нацбанк.

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      Марина Совина
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