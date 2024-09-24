В Британии предупредили о судьбе украинцев в Европе

The Guardian: огромное число украинских беженцев в Европе могут стать бездомными

Огромное число украинских беженцев, находящихся в Европе, могут оказаться на улице. Об этом написала газета The Guardian.

По данным исследователей, конфликт на Украине нанес колоссальный ущерб гражданам страны. Так, более трех с половиной миллионов человек стали внутренне перемещенными лицами с начала кризиса.

«Многие из 6,2 миллиона украинских беженцев в Европе также находятся под угрозой оказаться бездомными», — отметило издание.

Ранее на Украине предрекли миграцию сотен тысяч жителей за границу. В 2024-2025 годах страну покинут около 700 тысяч жителей из-за проблем с электричеством, заявил Нацбанк.