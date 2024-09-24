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22:13, 24 сентября 2024Россия

В Госдуме оценили предложение изменить продолжительность учебы в школах и вузах России

Депутат Смолин предрек ухудшение качества образования из-за сокращения времени

Фото: Unsplash

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин прокомментировал предложение помощника президента России Владимира Путина Владимира Мединского сократить время на образование. Об этом он высказался в беседе с «Газетой.Ru».

Смолин оценил предложение изменить продолжительность учебы в школах и вузах и назвал непозволительной роскошью сокращение времени на образование. Депутат предрек, что это приведет к ухудшению его качества.

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«...Сокращать продолжительность обучения в школе — это значит почти наверняка снижать качество образования будущих инженеров, педагогов, врачей, квалифицированных рабочих», — отметил он.

Ранее Мединский предрек изменение продолжительности учебы в школах и вузах России. «Образование будет спрессованным по времени, будет более специализированным, оно будет рассчитано на ближайшие десять лет, а потом через десять надо будет переучиваться», — спрогнозировал он.

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      Марина Совина
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