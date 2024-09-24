В Грузии обвинили СМИ в попытках манипулировать результатами выборов

Папуашвили: СМИ пытаются манипулировать результатами выборов в Грузии

Грузинские СМИ в предвыборный период заняты распространением мнений, поступающих из-за рубежа, что можно расценивать как попытку повлиять на политический выбор населения страны и манипулировать результатами голосования. Об этом заявил спикер парламента республики Шалва Папуашвили, его слова передает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

«По мере того как недееспособность оппозиции становится все более очевидной, частота и интенсивность вмешательств в избирательный процесс из-за пределов страны возрастает. Создается стойкое ощущение, что целью этой пропаганды является создание повестки дня для оппозиции», — сказал он.

Политик добавил, что избрание правительства страны является привилегией народа, а не правом и обязанностью иностранных граждан.

Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что в Грузии вместо местной оппозиции в предвыборной гонке участвуют высокопоставленные чиновники из США.