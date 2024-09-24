В Хабаровске задержали иностранку за оправдание терроризма в сети

ФСБ задержала в Хабаровске иностранку за оправдание терроризма в сети

ФСБ России задержала в Хабаровске гражданку иностранного государства за оправдание терроризма в интернете. Об этом рассказали в пресс-службе краевого управления ФСБ, передает ТАСС.

«Установлено, что задержанная в сети Интернет оправдывала деятельность международной террористической организации», — заявили в ведомстве.

По факту случившегося на иностранку было заведено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Она содержится под стражей.

Ранее ФСБ задержала в Челябинской области россиянина за высказывания в сети. Южноуралец написал в интернете комментарии с призывами к террористическим действиям, а также к посягательству на жизнь представителей органов государственной власти.

10 сентября сообщалось, что жителя Мелитополя осудили за призывы к сбору сведений о дислокации ВС России. Осужденный написал комментарий под постом в проукраинском канале. По версии следствия, комментарий содержал призыв к сбору информации о местах дислокации российской военной техники, используемых в зоне специальной военной операции.