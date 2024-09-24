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15:27, 24 сентября 2024Бывший СССР

В Харьковской области расширили зону обязательной эвакуации

«Страна.ua»: в Харьковской области расширили зону обязательной эвакуации

Фото: National Police of Ukraine in the Kharkiv Region / Reuters

Правительство Украины расширило зону обязательной эвакуации в прифронтовой Боровской общине Харьковской области. Об этом сообщает «Страна.ua».

По распоряжению властей, должны покинуть свои дома жители сел Дружелюбовка, Ольговка, Андреевка, Новый Мир, Глущенково, Красный Пруд Изюмского округа. Сел Первомайское, Копанки, Зеленый Гай, Вишневое Первомайского округа. Сел Загрызово и Лозовая Богуславского округа, а также Чернещины, Степного и Новосергеевки Чернещинского округа.

Ранее в Сумской области объявили обязательную эвакуацию. Эвакуированы будут жители Глухова, Свессы и Эсмани.

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      Илья Таксюр
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