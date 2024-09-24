В Литве рассказали об увольнении сотрудников госслужб за пророссийские взгляды

В Департаменте пожарной охраны Литвы за пророссийские взгляды уволили 2 офицеров

Из-за конфликта на Украине государственные службы Литвы начали следить за проявлением пророссийских взглядов среди своих сотрудников. С 2022 года Департамент пожарной охраны республики уволил двух офицеров, сообщает портал 15min.

«Полиция зафиксировала десять случаев пророссийских настроений среди своих сотрудников, Департамент пожарной охраны и спасения — три, а двое офицеров были уволены с должности», — говорится в публикации.

Отмечается, что в качестве дисциплинарных мер госслужбы в основном используют профилактические беседы, однако одного офицера полиции после обвинения отстранили от доступа к государственной тайне.

Ранее в Литве призвали расстреливать за русские фильмы и песни. По словам литовского телеведущего Альгиса Раманаускаса, за музыку с текстом на русском языке у родителей также следует отбирать детей.