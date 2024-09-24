Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:04, 24 сентября 2024Бывший СССР

В Литве рассказали об увольнении сотрудников госслужб за пророссийские взгляды

В Департаменте пожарной охраны Литвы за пророссийские взгляды уволили 2 офицеров

Фото: Oliver Berg / dpa / Globallookpress.com

Из-за конфликта на Украине государственные службы Литвы начали следить за проявлением пророссийских взглядов среди своих сотрудников. С 2022 года Департамент пожарной охраны республики уволил двух офицеров, сообщает портал 15min.

«Полиция зафиксировала десять случаев пророссийских настроений среди своих сотрудников, Департамент пожарной охраны и спасения — три, а двое офицеров были уволены с должности», — говорится в публикации.

Отмечается, что в качестве дисциплинарных мер госслужбы в основном используют профилактические беседы, однако одного офицера полиции после обвинения отстранили от доступа к государственной тайне.

Ранее в Литве призвали расстреливать за русские фильмы и песни. По словам литовского телеведущего Альгиса Раманаускаса, за музыку с текстом на русском языке у родителей также следует отбирать детей.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский спрогнозировал сроки завершения конфликта

      Женщина опубликовала презентацию об изменах бойфренда с 300 женщинами и лишила его работы

      Появились подробности о пропавшем в открытом море на доске россиянине

      Американский стартап привлек полмиллиона долларов на создание экологически чистого топлива

      В России приехавший в отпуск участник СВО сходил в сауну и лишился 300 тысяч рублей

      Тренер предостерег от увеличивающих живот упражнений

      «Какой позор!» Сын Трампа пристыдил Зеленского за слова об отце. Что его возмутило?

      Россиянам дали прогноз на предстоящую зиму

      В МИД Индии оценили вероятность проведения второго саммита мира по Украине

      В российском регионе годовалый ребенок оказался в реанимации после нескольких уколов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше