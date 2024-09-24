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23:46, 24 сентября 2024Спорт

В Малайзии взорвали один из самых больших стадионов в мире

Стадион «Шах-Алам» на 80 тысяч мест снесли с помощью взрыва в Малайзии

Фото: Bazuki Muhammad / Action Images / Reuters

В Малайзии снесли один из самых больших стадионов в мире. Видео опубликовал аккаунт Manytops Stadiums в соцсети X.

Стадион «Шах-Алам» начали сносить в июле 2024-го. Основная часть сооружения была разрушена с помощью взрыва. Полный демонтаж ожидается к середине 2025 года.

Арена, рассчитанная на более чем 80 тысяч зрителей, была открыта в одноименном городе 30 лет назад, в 1994 году. В 2020 году несмотря на попытки проводить реконструкцию она была признана аварийной.

Стадион «Шах-Алам» являлся домашним для клуба «Селангор» и сборной Малайзии. Кроме того, на нем проводились музыкальные концерты.

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      Дарья Коршунова
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