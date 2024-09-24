69-я параллель
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14:22, 24 сентября 202469-я параллель

В России рассказали об обнаружении связанных с духами таинственных деревьев-знаков

Сотрудник РАН Конкка провел исследование деревьев-знаков «карсикко» в Поморье
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Georgii Kurov / Shutterstock / Fotodom

В Кенозерском национальном парке Поморья прошла экспедиция, посвященная обнаружению и исследованию «карсикко», таинственных деревьев-знаков, связанных с духами. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что обычное дерево становится «карсикко» после особого подрубания или подрезания кроны. «[Так деревьям] придавался смысл духа-охранителя. Эти знаки используется в ритуалах жизненного цикла человека, а также в календарной и промысловой обрядности», — рассказали агентству в пресс-службе нацпарка.

Исследование провел старший научный сотрудник Карельского Научного Центра РАН Алексей Конкка, в ходе экспедиции он нашел и изучил более 20 «карсикко».

Ранее сообщалось, что, изучая слой вечной мерзлоты в Якутске, археологи обнаружили девять уникальных предметов, берестяных грамот — написанных на древесной коре документов, в которых использовалась скоропись XVII века. Эти берестяные грамоты стали первыми, найденными на Дальнем Востоке.

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      Марк Леонов
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