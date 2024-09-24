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15:51, 24 сентября 2024Моя страна

В российском регионе обнаружили редкий дымящийся гриб

В Новосибирской области обнаружили дымящийся гриб

Фото: James Lindsey / Wikimedia

В Новосибирской области нашли редкий дымящийся гриб. Об этом пишет портал SibMedia.ru.

Отмечается, что необычную находку обнаружила жительница российского региона во время прогулки в лесу. По словам миколога Рината Султанова, этот дым — споры гриба, которые он распыляет в целях размножения при малейшем сотрясении.

Этот гриб является представителем семейства Шампиньоновых, известных как дождевики. Он может расти и на стволах деревьев, и на земле, при этом его можно встретить в лесах, на лугах и пастбищах.

Специфический серый цвет гриба говорит о его перезрелом состоянии, поэтому он не рекомендован к употреблению.

Ранее Жительница села Новокаменка Ельцовского района, расположенного в Алтайском крае, Евгения Баумтрок нашла занесенный в Книгу рекордов Гиннесса редкий гриб.

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