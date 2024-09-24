В российском регионе увеличилось число пострадавших при атаке ВСУ

Губернатор Гладков: число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород выросло до пяти

Количество пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород увеличилось до пяти, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Уточненная информация по обстрелу города Белгорода. Количество раненых увеличилось до пяти. За помощью обратился мужчина с осколочным ранением ноги», — сообщил Гладков. По его словам, бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшего в городскую больницу, и после оказания необходимой медицинской помощи его отпустили домой.

Российский губернатор добавил, что состояние четверых госпитализированных оценивается медиками как средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в результате прямых попаданий загорелись четыре дома, гараж, а также надворная постройка. Всего при обстреле повреждения получили 23 частных дома, три надворных постройки и пять автомобилей.

До этого Гладков сообщал, что после работы системы противовоздушной обороны на город упали осколки. В результате ЧП загорелась сухая трава. Помимо того, зафиксировали повреждения кровли частного дома и легкового автомобиля.