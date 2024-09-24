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16:38, 24 сентября 2024Силовые структуры

В российском регионе задержаны глава отдела полиции города и его заместитель

В Башкирии задержаны глава отдела полиции города Октябрьский и его заместитель

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Башкирии задержаны глава отдела полиции города Октябрьский, подполковник Ильнур Абдуллин и его заместитель Эльмира Фаритова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на некие источники.

По данным канала, задержание произошло 23 сентября. Предварительно, им вменяется получение взятки в особо крупном размере. По словам источников, фигуранты подозреваются в том, что «крышевали» продавцов алкогольной продукции, но подтверждения этой информации пока нет.

Отмечается, что жалобы на коррупцию в местном отделении полиции ранее уже поступали. В 2023 году местная жительница Оксана Орловская обратилась в республиканское управление. Ее обвиняли в хищении нескольких миллионов рублей у местного предпринимателя. По словам Орловской, это дело было сфальсифицировано полицейскими. Тогда ее осудили, однако сейчас женщина надеется на возможный пересмотр ее дела.

Ранее сообщалось, что в Красноярске следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, подозреваемого в получении взятки в размере 1 миллиона рублей.

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      Анна Габай
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