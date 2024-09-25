Подозреваемого во взятке главу отдела полиции российского города отправили в СИЗО

В Башкирии главу отдела полиции в Октябрьском отправили в СИЗО

В Башкирии главу отдела полиции в Октябрьском, подполковника Ильнура Абдуллина, подозреваемого в получении взятки в размере 2,5 миллиона рублей, отправили в СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, на заседании Абдуллин своей вины не признал и настаивал на домашнем аресте. Он сказал, что не будет скрываться от следствия и не будет оказывать давление на свидетелей. Однако суд отправил его в СИЗО.

24 сентября стало известно о задержании фигуранта и его заместителя Эльмиры Фаритовой. Они получили взятку от мужчины, в отношении которого было возбуждено дело за незаконную продажу алкоголя. Правоохранители пообещали ему за вознаграждение закрыть дело. Однако россиянин рассказал обо всем ФСБ.