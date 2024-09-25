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14:22, 25 сентября 2024Силовые структуры

Появились подробности задержания главы отдела полиции российского города и его заместителя

Глава отдела полиции в Октябрьске и его заместитель получили 2,5 млн руб. взятки

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Глава отдела полиции города Октябрьский в Башкирии подполковник Ильнур Абдуллин и его заместитель Эльмира Фаритова получили взятку в размере 2,5 миллиона рублей. Соответствующие подробности появились у Telegram-канала Mash Batash.

По данным канала, взятку дал мужчина, в отношении которого было возбуждено дело за незаконную продажу алкоголя. Правоохранители пообещали ему за вознаграждение закрыть дело. Однако россиянин рассказал обо всем ФСБ.

Теперь задержанные обвиняются в мошенничестве и взяточничестве.

Отмечается, что жалобы на коррупцию в местном отделении полиции ранее уже поступали. В 2023 году местную жительницу Оксану Орловскую обвиняли в хищении нескольких миллионов рублей у местного предпринимателя, однако сама женщина настаивала, что дело в отношении нее было фальсифицировано полицейскими. Тем не менее ее осудили, и сейчас она надеется на пересмотр ее дела.

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      Екатерина Кашурникова
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