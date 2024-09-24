В трех российских регионах объявили опасность атаки БПЛА

В Курской, Воронежской и Белгородской областях объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) объявлена в Курской, Белгородской и Воронежской областях. Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

В ночь на воскресенье, 22 сентября, над Россией силы ПВО сбили 15 беспилотников. Как отчитались в Минобороны, шесть БПЛА были уничтожены над акваторией Азовского моря, четыре — над Ростовской областью, два над Курской, по одному над Астраханской, Белгородской и Воронежской областями.

До этого в Астраханской области отразили атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава российского региона Игорь Бабушкин. Все службы отработали штатно, никто не пострадал.