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05:29, 24 сентября 2024Россия

В трех российских регионах объявили опасность атаки БПЛА

В Курской, Воронежской и Белгородской областях объявили опасность атаки БПЛА

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Опасность атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) объявлена в Курской, Белгородской и Воронежской областях. Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

В ночь на воскресенье, 22 сентября, над Россией силы ПВО сбили 15 беспилотников. Как отчитались в Минобороны, шесть БПЛА были уничтожены над акваторией Азовского моря, четыре — над Ростовской областью, два над Курской, по одному над Астраханской, Белгородской и Воронежской областями.

До этого в Астраханской области отразили атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава российского региона Игорь Бабушкин. Все службы отработали штатно, никто не пострадал.

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      Юлия Мискевич
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