В Турции рассказали об ухудшении ситуации с платежами из России

РИА Новости: США в сентябре усилили давление на Турцию из-за связей с Россией

Власти США с середины сентября 2024 года резко усилили контроль над проводимыми Турцией и Россией банковскими операциями, из-за чего ситуация с двусторонними платежами стала ухудшаться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в одном из государственных банков средиземноморской страны.

Собеседник агентства отметил, что с недавнего времени банковские операции между Турцией и Россией стали «жесточайшим» образом контролироваться финансовыми властями США. Регулирующие органы Соединенных Штатов начали предупреждать в жесткой форме турецкие банки по поводу опасности обслуживания денежных переводов от российских контрагентов. «Она [политика США в отношении финансовых организаций Турции] приняла жесткий характер. В письмах банкам доходит до угрожающего тона», — резюмировал представитель турецкого госбанка.

Он добавил, что в настоящее время Соединенными Штатами контролируются все банковские операции между Турцией и РФ. Представители американских финансовых властей запрашивают источники переводов денежных средств. Подобную тенденцию подтвердил другой источник на турецком финансовом рынке. Он отметил, что в результате ужесточения контроля над соблюдением санкционного режима в отношении России турецкие банки начали получать от властей Соединенных Штатов предупреждения о необходимости строжайшего контроля источников переводимых средств.

Ранее об ухудшении ситуации с трансграничными переводами через турецкие банки сообщала газета «Ведомости». Эта проблема возникла еще в начале 2024 года из-за ужесточения санкционного контроля со стороны властей США и усугубилась летом.

В результате массовых отказов в обслуживании операций подавляющая часть (80 процентов) российских платежей через Турцию проходит через госбанк Emlak Katilim. Однако трудности отечественным импортерам создает тот факт, что эта финансовая организация запрашивает повышенные комиссии за осуществление переводов. В итоге с ней остаются сотрудничать только крупные российские компании. Поставщики же товаров на фоне рисков попасть под вторичные санкции США все чаще требуют проводить оплату за свои товары через «нормальные» страны, а не через Турцию, за которой закрепилась репутация транзитной юрисдикции.