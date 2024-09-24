Женщина почти отрезала мужу пенис и объяснила причину

В Бразилии задержали жительницу города Какуал, штат Рондония, которая нанесла супругу тяжелые увечья, пытаясь отрезать пенис. Об этом пишет Daily Mail.

48-летняя бразильянка объяснила полицейским, что весь день в воскресенье, 22 сентября, выпивала вместе с 58-летним супругом. Потом они попытались заняться сексом, но женщина поняла, что муж неспособен поддержать эрекцию. Тогда она пошла на кухню, взяла нож и напала на него.

Раненый мужчина выскочил на улицу, но жена продолжала преследовать его. Они успели вломиться в дом соседа, прежде чем прибыли экстренные службы. В итоге мужчину госпитализировали с тяжелой травмой. Врачи сказали, что его половой орган не был отсечен полностью.

Жена пострадавшего находится под стражей до окончания полного расследования инцидента.

Ранее в Великобритании вынесли приговор учительнице музыки из графства Суссекс, которая плеснула возлюбленному в лицо отбеливатель и ударила его ножом в область гениталий. Женщина проведет в тюрьме семь лет.

