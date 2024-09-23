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02:30, 23 сентября 2024Из жизни

«Мэри Поппинс» попыталась отрезать пенис бойфренду за отказ в сексе

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

В Великобритании вынесли приговор учительнице музыки из графства Суссекс, которая плеснула возлюбленному в лицо отбеливатель и ударила его ножом в область гениталий. Об этом сообщает сайт полиции графства.

Суд приговорил 38-летнюю Марлену Мечинску-Сиибаси из города Гастингс к семи годам тюрьмы. Женщина работала частным преподавателем и называла себя «Мэри Поппинс фортепьяно».

Вечером 3 марта 2023 года Мечинска-Сиибаси находилась дома со своим возлюбленным. Женщина просила его заняться с ней сексом, однако он очень устал и пытался заснуть. После очередного отказа Мечинска-Сиибаси плеснула в лицо спящему мужчине отбеливатель, а потом ударила его ножом в промежность.

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Прибывшие по вызову полицейские обнаружили, что пострадавший истекает кровью на полу. Женщина не предпринимала никаких попыток помочь ему. Она переступила через него, идя навстречу правоохранителям, и сказала: «Я его не только ножом в ногу ударила, но еще и отбеливателя в глаза налила». Мужчину удалось спасти.

В феврале Мечинска-Сиибаси признали виновной, а 18 сентября приговорили к семи годам заключения. Ее признали «опасной преступницей, которая способна совершить серьезные злодеяния в будущем». Она сможет подать прошение об УДО, отбыв две трети срока, и в течение четырех лет после освобождения будет находиться под надзором.

Ранее сообщалось, что в Бразилии женщина, которая отрезала мужу пенис, осталась на свободе. Она заявила, что много лет страдала от домашнего насилия.

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      Никита Савин
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