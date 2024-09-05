Женщина отрезала пенис бойфренду и избежала ареста

В Бразилии женщина, которая отрезала мужу пенис, осталась на свободе. Об этом сообщает Daily Mirror.

Инцидент произошел рано утром в субботу, 31 августа, в городе Сакуарема, штат Рио-де-Жанейро. 36-летнего мужчину с отсеченным половым органом доставили в ближайшую больницу, а затем перевели в другое медицинское учреждение для экстренной операции. Несмотря на усилия врачей, пришить на место отрезанный пенис не удалось. Сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Как выяснилось, что пенис отрезала ножом его жена. Она скрылась с места происшествия, но 2 сентября пришла в полицейский участок с адвокатом и во всем призналась. Она заявила, что не помнит, куда дела нож, полиции еще предстоит его найти. При этом женщина избежала ареста.

Подозреваемая утверждает, что много лет страдала от домашнего насилия и в этот раз действовала в целях самообороны. Ее муж настаивает, что мотивом была месть. По его словам, женщина негативно отнеслась к его попытке прекратить отношения.

Полиция ведет расследование, следователи примут решение об аресте после дополнительных допросов и получения медицинских отчетов.

«Она добровольно явилась в полицейский участок, где ответила на все заданные ей вопросы и согласилась на медицинский осмотр, — заявил адвокат женщины Тиаго Камаринья. — Я уверен, что правда всплывет в ходе расследования. Мы будем сотрудничать с властями и уверены, что справедливость восторжествует».

Ранее сообщалось, что в Таиланде полиция арестовала мужчину, который отрезал соседу пенис. Так преступник хотел замести следы после того, как нанес мужчине фатальные ножевые ранения.