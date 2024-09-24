Журналист пострадал в прямом эфире во время удара по Ливану

Ливанский журналист Будия пострадал в прямом эфире от израильского удара

Ливанский журналист Фади Будия пострадал в прямом эфире от израильского удара по территории страны. Об этом сообщил телеканал Al Sumaria.

Журналист включился в эфир из Бейрута через Skype. В этот момент позади него произошел взрыв. На спину мужчины обрушились осколки стекла, после чего он вышел из кадра.

Другие подробности о состоянии Будия не сообщаются.

Ранее стало известно, что израильские власти ввели особое положение в сфере гражданской обороны на всей территории государства на фоне ударов Армии обороны Израиля по объектам шиитского движения «Хезболла». В Тель-Авиве сообщили, что это решение существенно расширит полномочия ЦАХАЛ в ограничении израильского населения.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к жителям Ливана и призвал их покинуть районы, где «Хезболла» хранит оружие. По его словам, ливанское движение разместила ракеты «в гостиных и гаражах» жителей страны.

