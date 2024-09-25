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17:27, 25 сентября 2024Наука и техника

Компьютеры без ИИ исчезнут с рынка

Gartner: в 2025 году 43 процента компьютеров будут поддерживать ИИ

Фото: ECLIPSE PRODUCTION / Shutterstock / Fotodom

Рынок компьютеров и комплектующих изменится в сторону выпуска устройств с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание The Register со ссылкой на исследование Gartner.

По прогнозу консалтинговой компании, уже в 2025 году доля новых ПК с ИИ составит 43 процента. В 2026 году компьютеры, которые не имеют нейронных процессоров и не могут работать с искусственным интеллектом, практически исчезнут с рынка. Специалисты Gartner полагают, что крупный бизнес будет полностью ориентирован на ПК с ИИ.

В отчете говорится, что по итогам 2024 года в мире будет продано 43 миллиона единиц компьютеров, имеющих поддержку ИИ-функций. Это на 99,8 процента больше, чем в 2023 году. В 2025 году количество ПК с ИИ превысит 114 миллионов единиц.

По словам аналитиков, на рынке все еще нет приложений, которые бы оправдывали покупку ИИ-компьютера. Однако, приобретая подобный девайс сейчас, потребители «инвестируют в будущее». Также в Gartner не смогли точно предсказать, смогут ли производители компьютеров получить дополнительную выгоду от ориентации на ИИ.

В начале сентября аналитик Gartner Рита Саллам оценила будущее проектов генеративного искусственного интеллекта (ИИ). По ее словам, по меньшей мере треть всех проектов GenAI будет заброшена уже в 2025 году из-за высокой стоимости разработки и внедрения.

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      Андрей Ставицкий
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