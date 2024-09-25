Арест причастного к терроризму сотрудника РЖД признан законным

Суд подтвердил арест сотрудника РЖД за участие в террористической организации

Мосгорсуд признал законным арест сотрудника РЖД Алексея Демченко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), в отношении которого возбуждено уголовное дело об участии в террористической организации. Об этом сообщает РИА Новости.

Тем самым была отклонена апелляционная жалоба арестованного на решение Басманного суда столицы.

4 сентября сообщалось, что следователи предъявили ему обвинение по статье 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»). Расследование начато 24 июля, а на следующий день Демченко задержали сотрудники правоохранительных органов. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Он не признает вину, указывая, что в его действиях нет какого-либо состава преступления. Фабула уголовного дела не раскрывается.

Демченко работал специалистом Центра технического аудита (ЦТА), входящего в структуру РЖД, которое контролирует качество закупаемых перевозчиком технических средств и их составных частей.