Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:01, 25 сентября 2024Силовые структуры

Арест причастного к терроризму сотрудника РЖД признан законным

Суд подтвердил арест сотрудника РЖД за участие в террористической организации

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

Мосгорсуд признал законным арест сотрудника РЖД Алексея Демченко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), в отношении которого возбуждено уголовное дело об участии в террористической организации. Об этом сообщает РИА Новости.

Тем самым была отклонена апелляционная жалоба арестованного на решение Басманного суда столицы.

4 сентября сообщалось, что следователи предъявили ему обвинение по статье 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»). Расследование начато 24 июля, а на следующий день Демченко задержали сотрудники правоохранительных органов. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Он не признает вину, указывая, что в его действиях нет какого-либо состава преступления. Фабула уголовного дела не раскрывается.

Демченко работал специалистом Центра технического аудита (ЦТА), входящего в структуру РЖД, которое контролирует качество закупаемых перевозчиком технических средств и их составных частей.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны Украины анонсировало новые операции за пределами страны

      Задержан руководитель следственного отдела в российском городе

      В России начнут торговать вечными контрактами на акции Сбера и «Газпрома»

      Съемки байопика об Иисусе Христе отменены

      ТОФ России пополнили две АПЛ четвертого поколения

      Губернатор сообщил о смерти пострадавшей при обстреле ВСУ российского региона

      Автомобиль с похищенной российской предпринимательницей попал на видео

      Эрдоган признал нежелание НАТО принимать Украину в альянс

      В МВД заявили о невозможности повысить зарплаты одной категории сотрудников

      Политолог объяснил отказ Трампа встречаться с Зеленским

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше