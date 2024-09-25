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14:23, 25 сентября 2024Мир

Боррель заявил о готовности к переговорам с Ираном по «ядерному досье»

Боррель заявил главе МИД Ирана о готовности к переговорам по «ядерному досье»

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время встречи с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Нью-Йорке заявил о готовности к переговорам по «ядерному досье». Об этом говорится в заявлении на сайте европейской внешнеполитической службы.

«Боррель подчеркнул важность возобновления ядерной дипломатии. В своей роли координатора Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в соответствии с резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН верховный представитель выразил свою постоянную готовность содействовать дипломатическому решению, которое учитывает озабоченности разных сторон», — говорится в документе.

Отмечается, что неделя высокого уровня Генассамблеи ООН дает возможность для встреч со сторонами соглашения по иранской ядерной программе.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — СВПД, подразумевающий снятие санкций с Ирана в обмен на ограничение его ядерной программы. В 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из СВДП и восстановлении санкций против Тегерана.

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      Виктория Кондратьева
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