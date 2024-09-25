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17:29, 25 сентября 2024Интернет и СМИ

Бывшее руководство Brief обвинили в нарушении закона об иноагентах

На экс-руководство Brief составили протоколы о нарушении закона об иноагентах

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

На бывшего главного редактора Telegram-канала Brief (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Владимира Дергачева и его заместителя Екатерину Винокурову составили протоколы за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что Таганский суд Москвы зарегистрировал по два протокола на бывшее руководство Brief. Документы были зарегистрированы 25 сентября.

В протоколе отмечается, что экс-руководители нарушили статью Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), предписывающую учредителю, члену, участнику или руководителю юридического лица, признанного иноагентом, сопровождать публикации предупреждающей маркировкой. Журналистам грозит штраф от 10 до 30 тысяч рублей.

При этом Дергачев заявил, что он, как и Винокурова, не имеет отношение к нынешнему Telegram-каналу Brief, сменившему название. Бывший главред подчеркнул, что ни он, ни его заместитель не могут повлиять на содержимое канала.

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20 августа Brief объявил о роспуске редакции. Telegram-покинули Дергачев, Винокурова и шеф-редактор спецпроектов Глеб Шкитин. Позднее канал переименовали в «ЕЖ/дневник», а Brief Важное (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) — в «ЕЖ/главное».

16 августа Минюст внес Brief и Brief Важное в реестр иноагентов. Сообщалось, что каналы распространяли недостоверные сведения о действиях российской власти и формировали негативный образ российской армии.

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      Мария Большакова
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