Чемпион мира объявил о завершении карьеры в 31 год

Чемпион мира в составе сборной Франции Рафаэль Варан завершил карьеру в 31 год

Чемпион мира в составе сборной Франции по футболу Рафаэль Варан объявил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) о завершении карьеры в 31 год.

«За карьеру я сталкивался со многими трудностями, преодолевал препятствия, почти все это казалось невозможным. (...) Я придерживаюсь самых высоких стандартов, хочу уйти сильным, а не просто держаться за игру», — заявил Варан. Он назвал свою карьеру захватывающим опытом и отметил, что наслаждался каждой минутой.

Варан поблагодарил одноклубников, болельщиков, тренеров и персонал команд. Он добавил, что останется в своем последнем клубе, итальянском «Комо», но не в качестве игрока.

На протяжении карьеры Варан также выступал за «Ланс», «Манчестер Юнайтед» и «Реал», с которым четырежды выиграл Лигу чемпионов. В составе сборной Франции защитник стал победителем чемпионата мира-2018 и завоевал серебряные медали мундиаля-2022.