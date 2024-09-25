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00:36, 25 сентября 2024Спорт

Черчесов оценил отъезд российских футболистов в Европу

Черчесов об отъезде российских игроков в Европу: иногда надоедает одно и то же

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов оценил отъезд российских игроков в Европу. Его цитирует «Советский спорт».

«Каждый решает по-своему, иногда надоедает одно и то же. У вас же есть любимое блюдо, но вы не можете каждый день его с утра до ночи есть. Так и у футболистов», — объяснил специалист. Тренер отметил, что в свое время уехал играть за рубеж, потому что не мог показывать в российском чемпионате свой максимум.

Ранее с призывом уезжать в европейские клубы выступил главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин. Он объяснил, что ощущает разницу между уровнем футболистов сборной, которые выступают в Европе, и теми, кто остается на родине.

В настоящее время в европейских клубах выступают несколько российских футболистов. Среди них — вратарь Матвей Сафонов (ПСЖ), полузащитники Александр Головин («Монако») и Далер Кузяев («Гавр»), нападающий Федор Чалов (ПАОК).

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      Дарья Коршунова
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