Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:28, 25 сентября 2024Забота о себе

Диетолог предупредила о тяжелых последствиях привычки обедать на рабочем месте

Диетолог Грейсон: привычка обедать на рабочем месте ведет к ожирению

Фото: wayhomestudio / Freepik

Привычка обедать на рабочем месте ведет к появлению синдрома раздраженного кишечника, кислотному рефлюксу и ожирению, предупредила диетолог Дебора Грейсон. О тяжелых последствиях распространенной ошибки питания она рассказала в беседе с Daily Mirror.

Грейсон считает, что, когда люди едят во время работы, их пищеварительная система хуже работает. Если день за днем обедать за компьютером, со временем в работе кишечника и желудка начнут возникать сбои. «Дело в том, что у нашего организма есть две главные физиологические реакции: первая — "бей и беги". Она отвечает за безопасность. Вторая же нужна для отдыха, восстановления и переваривания пищи», — объяснила специалистка.

Диетолог объяснила, что проблемы возникают из-за того, что, когда включается одна реакция, вторая отключается. Таким образом, отметила Грейсон, обедая на рабочем месте, человек жертвует либо профессиональными обязанностями, либо, что бывает чаще, пищеварением. Со временем эта привычка приводит к развитию проблем со здоровьем, таким как синдром раздраженного кишечника и кислотный рефлюкс.

Материалы по теме:
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината» Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
10 октября 2021
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря 2020

Еще одним неприятным последствием привычки есть на рабочем месте Грейсон назвала ожирение. Она пояснила, что, отвлекаясь на рабочие задачи и стресс, мозг не получает сигналы от желудка о насыщении. Это, по словам специалистки, ведет к регулярному перееданию и набору лишних килограммов.

Ранее эксперт по сердечно-сосудистым заболеваниям Кэтрин Джонсон назвала две опасные пищевые привычки. По ее словам, употребление сладких газированных напитков и дефицит жирных кислот омега-6 увеличивают риск развития инсульта.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны Украины анонсировало новые операции за пределами страны

      Российский учитель дважды установил мировой рекорд

      Азербайджан получил купленные у Пакистана истребители

      Задержан руководитель следственного отдела в российском городе

      В России начнут торговать вечными контрактами на акции Сбера и «Газпрома»

      Съемки байопика об Иисусе Христе отменены

      ТОФ России пополнили две АПЛ четвертого поколения

      Губернатор сообщил о смерти пострадавшей при обстреле ВСУ российского региона

      Автомобиль с похищенной российской предпринимательницей попал на видео

      Политолог объяснил отказ Трампа встречаться с Зеленским

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше